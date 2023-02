«C'est un joueur spécial», l’OM boucle un gros coup et exulte

Pierrick Levallet

À peine arrivé, Azzedine Ounahi a fait des débuts remarquables avec l'OM. Auteur d'un but splendide ce mercredi face au FC Nantes (victoire 0-2), le Marocain impressionne déjà. Pablo Longoria est donc revenu sur les raisons de son recrutement cet hiver. Et le président de l'OM n'a pas manqué de louer les qualités de la recrue marseillaise.

La fin du mercato a été plutôt mouvementé du côté de l’OM. Cet hiver, Pablo Longoria a recruté Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha. Le Marocain a d’ailleurs pu faire ses débuts sous les couleurs phocéennes ce mercredi. Entré en jeu à la place d’Alexis Sanchez, le nouveau joueur de l’OM a délivré les siens avec un but splendide en toute fin de match contre le FC Nantes (victoire 0-2). À peine arrivé, Azzedine Ounahi brille déjà à l'OM. Et en conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria est revenu sur son choix de le recruter cet hiver.

«On le suivait depuis longtemps»

« C'est important pour nous de recruter des joueurs de Ligue 1, pour la connaissance du championnat. On le suivait depuis longtemps. A chaque fois qu'on finissait un match, c'est un joueur que je voulais saluer parmi tous les adversaires. Je crois que c'est un joueur spécial, de talent, avec la capacité de déséquilibre qu'il a » a expliqué le président de l’OM, visiblement très satisfait par les qualités d’Azzedine Ounahi.

«On voulait du dynamisme vers l'avant»