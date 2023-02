L’OM réalise un mercato de folie, le vestiaire est déjà bluffé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato hivernal a permis à l'OM de se renforcer et de combler certains manques. Le club marseillais a bouclé les arrivées de Ruslan Malinovskyi, Vitinha et Azzedine Ounahi. Ce dernier s'est déjà distingué en inscrivant son premier but sous le maillot marseillais face au FC Nantes. Entraîneur de l'équipe, Igor Tudor est déjà aux anges.

Igor Tudor peut dormir tranquille. Les départs de Bamba Dieng et Gerson ont été comblés par Pablo Longoria lors de ce mercato hivernal. Le président de l'OM est parvenu à s'attacher les services d'Azzedine Ounahi, Vitinha, mais aussi de Ruslan Malinovskyi, qui, lui, remplace Amine Harit, gravement blessé. Recrue la plus chère de l'histoire du club, Vitinha devrait faire ses débuts dans les prochains jours. Quant aux deux autres, ils se sont déjà distingués. Face au FC Nantes, Ounahi a, par exemple, trouvé le chemin des filets, quelques minutes après son entrée en jeu.

Tudor déjà sous le charme d'Ounahi

Une prestation saluée par Igor Tudor. « Ça m’a plu, on sait qu’il a ce talent, il n’est pas en grande forme physiquement, il doit s’adapter à la manière dont on joue, mais le talent est là, on le savait qu’il était là » a déclaré l'entraîneur de l'OM au sujet d'Ounahi. Quelques minutes plus tôt, il avait loué les qualités de Vitinha, recruté contre un chèque de 32M€.

« Qu’est-ce que Vitinha va nous apporter ? Des buts, de l’énergie de la qualité, c’est un bon gars avec une bonne mentalité, quelqu’un qui aime attaquer l’espace, c’est l’une de ses caractéristiques. C’est un garçon qui a l'air d’être bien pur notre style et avec ses qualités, je pense qu’il va nous aider » a déclaré Tudor au micro de Prime Vidéo .

« On a l’équipe que l’on voulait »