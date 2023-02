L'OM dit tout sur ce transfert à 10M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Azzedine Ounahi est l'une des trois recrues hivernales de l'OM. Courtisé par de nombreuses équipes, l'international marocain, auteur d'une Coupe du monde de haute volée, a fait le choix de rester en France et de s'engager avec le club marseillais. Ce mardi, des sources proches de la formation sont revenues sur cette opération et sur les difficultés rencontrées ces dernières semaines.

« Je suis très content de rejoindre l’OM, c’est une fierté pour moi de porter ce maillot, c’est un honneur de signer dans un grand club. On sait tous qu’il y avait des clubs en Angleterre, en Italie mais ça me rappelle mon pays, le Maroc. Les gens donnent tout pour leur club et moi j’adore ça » . Arrivé à l'OM il y a quelques jours, Azzedine Ounahi se sent déjà comme chez lui à Marseille. Agé de 22 ans, le milieu de terrain marocain s'est engagé avec le club phocéen jusqu'en 2027. Une juste récompense après sa très bonne Coupe du monde.

« On le suivait depuis un moment »

Mais comme annoncé par une source proche de l'OM, Pablo Longoria n'a pas attendu la Coupe du monde pour repérer les qualités d'Ounahi. « On le suivait depuis un moment, on s'était positionné longtemps avec lui... c'était déjà un très bon joueur » a confié un membre du club à Marca . Malgré son jeune âge, le milieu de terrain a impressionné la direction marseillaise, notamment lors de son passage à Angers. « C’est un joueur intelligent avec une bonne tête. Il sait ce qu'il veut » confie-t-on en interne. Des qualités, qui ont sauté aux yeux de plusieurs équipes comme le Napoli, qui avait longtemps l'avantage sur ce dossier comme l'avait annoncé le 10Sport.com. « Angleterre, Italie ou France ? Ouhani avait une liste de préférences. Pour la Premier League, c’était bloqué, il a dû opter pour l'Italie ou la France » a admis un membre de l'OM. Finalement, Ounahi a décidé de privilégier le club français. Un transfert estimé à 10M€, loin des 35M€ annoncés en début de mercato. « C'est un garçon avec beaucoup de personnalité, il aime la pression et Marseille est sans aucun doute l'endroit » annonce une source proche de l'OM.

Tudor déjà sous le charme d'Ounahi