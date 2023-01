L’OM boucle un feuilleton pour 10M€

Pierrick Levallet

Annoncé sur le départ cet hiver, Bamba Dieng serait sur le point de rebondir au sein d'un autre club de Ligue 1. L'OM voudrait s'en séparer et le FC Lorient aimerait bien mettre la main dessus. Ces dernières heures, le dossier s'était accéléré. Et désormais, les deux parties tiendraient un accord pour le transfert de Bamba Dieng.

Déjà sur le départ l’été dernier, Bamba Dieng était finalement resté à l’OM. Mais cet hiver, l’international sénégalais pourrait bien définitivement faire ses valises. Initialement inclus dans l’opération pour attirer Terem Moffi sur la Canebière, le joueur de 22 ans pourrait arriver au FC Lorient indépendamment du transfert de l’attaquant nigérian. Et Pablo Longoria toucherait au but dans ce dossier.

Longoria touche au but pour le transfert de Dieng

Ces dernières heures, les choses se sont particulièrement accélérées pour le transfert de Bamba Dieng. Foot Mercato et La Provence ont annoncés que le FC Lorient et l’OM se rapprochaient dans les négociations. Et le transfert de l’attaquant de 22 ans serait sur le point de se finaliser.

⚪️🔵🟠 Accord définitif entre l’#OM et #Lorient pour le transfert de Bamba #Dieng. 8+2M de bonus. L’attaquant est déjà à Lorient. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 27, 2023

Un accord définitif est annoncé

À en croire les informations du journaliste Mohamed Bouhafsi, un accord définitif aurait été trouvé entre l’OM et le FC Lorient pour le transfert de Bamba Dieng. Les deux parties se seraient mises d’accord autour d’une opération à 10M€ (8M€ + 2M€ en bonus). Par ailleurs, Mohamed Bouhafsi indique que Bamba Dieng serait déjà à Lorient pour clore l’opération. Son transfert est imminent.