L’OM les a rejeté, il peut s’en mordre les doigts

Déjà annoncé sur le départ l'été dernier, Bamba Dieng pourrait bien faire ses valises cet hiver. Pablo Longoria pousse pour envoyer l'attaquant de l'OM au FC Lorient malgré son échec avec Terem Moffi. Mais si l'attaquant de 22 ans explose chez les Merlus, le président marseillais pourrait bien s'en mordre les doigts. L'OM a déjà eu des regrets avec des anciennes pépites sur le mercato.

Dans l’optique de se renforcer offensivement, l’OM a tenté sa chance avec Terem Moffi, le buteur du FC Lorient. Afin de convaincre le club breton, Pablo Longoria a envisagé d’inclure Bamba Dieng dans l’opération. Depuis, Terem Moffi aurait recalé l’OM, mais Pablo Longoria n’aurait pas exclu la possibilité d’envoyer tout de même le Sénégalais à Lorient. Ces dernières heures, l’OM et les Merlus se seraient rapprochés et le transfert de Bamba Dieng semble en bonne voie comme rapporté par Foot Mercato et La Provence . L’attaquant de 22 ans pourrait donc quitter l’OM cet hiver. Reste maintenant à voir si la formation marseillaise ne s’en mordra pas les doigts, comme avec ces autres transferts bouclés par le passé.

Maxime Lopez, incontournable à Sassuolo

Formé à l’OM, Maxime Lopez a eu sa chance sur la Canebière. Entre 2016 et 2020, le milieu de terrain a disputé 150 matchs. Mais à l’été 2020, Pablo Longoria décide d’envoyer Maxime Lopez en Italie en prêt avec option d’achat à Sassuolo. En Serie A, le joueur d’aujourd’hui 25 ans est devenu une révélation. Indiscutable aux yeux de Roberto De Zerbi, l’entraîneur cette année là, il dispute 30 matchs toutes compétitions confondues, permettant ainsi à Sassuolo de lever l’option d’achat de 2M€.

Brice Samba fait des merveilles au RC Lens

Plus tôt, l’OM a également manqué de flair avec Brice Samba. Arrivé à Marseille en 2013, il n’a jamais vraiment eu sa chance (seulement 5 matchs disputés). Le gardien a poursuivi sa carrière au SM Caen, avant de s’envoler pour Nottingham Forest. Aujourd’hui, il est revenu en Ligue 1 et fait des merveilles avec le RC Lens. L’OM l’a laissé partir libre à l’été 2017, et le club phocéen doit bien s’en mordre les doigts maintenant.

Makélélé a explosé en Europe, Camara est devenu une figure du PSG

Au début des années 1990, Claude Makélélé se révèle au FC Nantes. Il se fait repérer par l’OM, qui le recrute en 1997. Mais le milieu de terrain n’a pas fait vraiment long feu sur la Canebière. Il n’est resté qu’une saison à Marseille, puis a signé au Celta Vigo en 1998 contre un chèque de 2,8M€. Par la suite, l’ancien international français a connu une folle ascension puisqu’il a joué au Real Madrid avant de poursuivre sa carrière du côté de Chelsea, pour enfin y mettre un terme au PSG en 2011. En Équipe de France, il formait un duo redoutable avec Patrick Vieira au milieu de terrain. Zoumana Camara est un autre ancien marseillais qui a fini à Paris. Arrivé en 2000 sur la Canebière, il quitte l’OM librement en 2002 pour rejoindre le RC Lens. Mais c’est à l’ASSE que Zoumana Camara s’est révélé. Il tape dans l’oeil du PSG en 2007 et devient rapidement un membre incontournable de la charnière centrale parisienne avant l’arrivée des stars du projet QSI.

Benatia, Mendy, Flamini... Ils n’ont pas eu leur chance à l’OM

Enfin, l’OM a eu bien du mal à donner sa chance aux jeunes. Et pour certains, le club phocéen doit le regretter amèrement. Formé à Marseille, Medhi Benatia n’a disputé aucun match sous les couleurs phocéennes en 3 ans. Prêté successivement à Tours puis Lorient, il est parti libre en 2008 du côté de Clermont. Mais Medhi Benatia s'est véritablement fait un nom en Serie A. Son passage réussi à l’Udinese lui ouvre les portes de l’AS Roma, puis du Bayern Munich et de la Juventus. Retraité depuis 2021, le Marocain a eu une carrière bien remplie. Edouard Mendy aurait, lui aussi, pu jouer quelques matchs à l’OM. En 2015, le portier sénégalais rejoint l’équipe réserve de Marseille. Mais il s’en va une année plus tard, de lui-même, en 2016. Il fait ses gammes au Stade de Reims, avant de se révéler au Stade Rennais. Recruté par Chelsea en 2020, Edouard Mendy est désormais reconnu comme l’un des meilleurs gardiens en Europe. Enfin, l’OM aurait pu obtenir plus d’argent avec le transfert de Mathieu Flamini. Lui aussi formé sur la Canebière, il ne dispute qu’une seule saison au sein du club olympien avant de filer en Premier League. Arsenal met la main sur lui en 2004 contre un chèque de seulement 480 000€. Là-bas, le milieu défensif a progressé sous les ordres d’Arsène Wenger, au point d’être appelé en Équipe de France à quelques reprises entre 2007 et 2008. S’ils avaient su, les dirigeants de l’OM auraient peut-être négocié un prix bien plus élevé pour son transfert.