L’OM le pousse dehors, son transfert est relancé

Déjà poussé vers la sortie l'été dernier, Bamba Dieng voit encore son avenir être remis en question à l'OM cet hiver. Ces dernières heures, l'attaquant de 22 ans était annoncé au FC Lorient. Pablo Longoria, malgré son échec avec Terem Moffi, pousserait pour le transfert du Sénégalais. Mais le dossier aurait été relancé par le FC Lorient et un club de Premier League.

En quête de renforts sur le plan offensif, l’OM pourrait également voir quelques joueurs quitter le navire avant la fin du mercato. Pablo Longoria voulait attirer Terem Moffi, au point d’inclure Bamba Dieng dans la transaction pour convaincre le FC Lorient. Mais alors que le Nigérian aurait recalé le club phocéen, le président marseillais pousserait tout de même pour boucler le départ de l’international sénégalais. Récemment, les négociations avec le FC Lorient portaient autour d’une opération à 10M€. Mais ce ne serait plus le cas désormais.

Lorient relance les négociations avec l’OM pour Dieng

À en croire les informations de Foot Mercato , il ne serait plus question d’un transfert à 10M€ pour Bamba Dieng. Le FC Lorient serait toujours convaincu par les qualités du joueur de l’OM, mais ne souhaiterait pas investir une telle somme sur lui. Les négociations auraient donc été relancées entre le club phocéen et les Merlus afin de trouver un nouvel accord.

Dieng a écarté Everton

Mais dans le même temps, Bamba Dieng aurait reçu une autre proposition. Everton serait revenu à la charge dans le dossier afin d’attirer le Sénégalais en Premier League. Cependant, l’attaquant de 22 ans aurait indiqué au club anglais qu’il privilégiait le FC Lorient pour son avenir. Bamba Dieng serait conscient du temps de jeu qu’il aura en Ligue 1 comparé à en Angleterre. De plus, l’international sénégalais apprécierait les méthodes et la vision tactique de Regis Le Bris, l’entraîneur du FC Lorient. Bamba Dieng estimerait qu’il pourra mieux se mettre en valeur en Bretagne qu’en Premier League. Reste maintenant à voir si l’OM et le FC Lorient parviendront à trouver un nouveau terrain d’entente. À suivre...