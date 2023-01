«Il a été traité comme une serpillère», l’OM se fait dézinguer

La rédaction

Alors que l’OM connaît des temps compliqués à cause des non recrutements de Terem Moffi et d’Ivan Ilic, le club ne réussit pas non plus à vendre. L’attaquant Bamba Dieng, tout proche de signer à Lorient, a finalement dû retourner à Marseille. Cette situation du joueur sénégalais agace Daniel Riolo.

Bamba Dieng, attaquant de l’OM avait déjà failli rejoindre Nice l’été dernier. Il est également vrai qu’à chaque mercato, le Sénégalais est tout proche de rejoindre un autre club, souvent de Ligue 1, pour au final, rester à l’OM. Pour beaucoup, et notamment pour l’éditorialiste Daniel Riolo, le club marseillais gère très mal la situation du joueur, quitte à le traîner un peu partout.

Un joueur pas respecté

Dans l’émission l’After Foot , Daniel Riolo s’est exprimé sur la condition de Bamba Dieng, allant jusqu'à tacler l'OM pour sa gestion : « Dieng n’est pas respecté ? C’est vrai. On le ressort un peu quand on en a besoin. Il a été traité un peu comme une serpillère » .

Quid du futur de Dieng ?

Alors que la situation de Bamba Dieng est complexe, les négociations entre l’OM et Lorient pourraient reprendre. Rappelons que ces dernières heures, Bamba Dieng était à Lorient pour effectuer sa visite médicale mais a dû rapidement rentrer à Marseille. Les deux parties pourraient renégocier rapidement.