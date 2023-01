L'OM part au bras de fer pour 10M€

La rédaction

Alors que l'OM semble définitivement avoir abandonné le dossier Terem Moffi, l'avenir de Bamba Dieng est encore au cœur du mercato marseillais. Un véritable bras de fer serait engagé entre l'OM et Bamba Dieng. L'attaquant est à Lorient et souhaite s'y engager mais l'OM ne compte pas brader son prix et réclame 10M€. L'offre des Merlus est pour le moment insuffisante pour la direction marseillaise qui dispose d'autres offres en provenance d'Angleterre.

Jamais Bamba Dieng n'est parvenu à réellement convaincre Igor Tudor depuis l'arrivée du tacticien croate sur le banc marseillais en début de saison. L'attaquant sénégalais a été relégué dans la hiérarchie des buteurs et, en manque de temps de jeu, souhaite maintenant se relancer à Lorient. L'OM n'est pas contre ce départ, mais à la seule condition que les Merlus offrent 10M€ pour recruter le champion d'Afrique.

Dieng souhaite s'engager à Lorient

Alors qu'il a passé sa visite médicale ce mardi à Lorient, Bamba Dieng est déterminé à s'y engager. Comme l'explique RMC Sport , l'attaquant et son agent ont fait passer le message à Pablo Longoria. Bamba Dieng souhaite se relancer chez les Merlus après un début de saison où il a considérablement manqué de temps de jeu. Même si les relations entre Lorient et l'OM sont bonnes dans ce dossier, il reste à trouver un accord.

Mercato : C'est fini, l'OM jette l'éponge https://t.co/GEK8Cqiizq pic.twitter.com/eK9Ojo3mAF — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

L'OM réclame 10M€