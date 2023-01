Il tombe de très haut après l’échec de l’OM sur le mercato

La rédaction

Ce mercato hivernal ressemble clairement à un puzzle géant entre les différents clubs de Ligue 1. Entre bras de fer entre plusieurs clubs, visite médicale ratée, ainsi que différents prêts, les clubs français ont beaucoup discutés entre eux. Le cas de Terem Moffi en est très représentatif. L’attaquant de Lorient souhaite rejoindre Nice, alors que l’OM en avait fait sa priorité. Daniel Riolo ne comprend pas cet échec.

Cela est en effet surprenant. L’OM sous la directive de Pablo Longoria n’avait connu que très peu d’échecs sur le mercato. Étant un club très attractif, l’OM arrive généralement à résister, voire à dépasser la concurrence dans certains dossiers mercato. Mais alors qu’Ivan Ilic a finalement décidé de refuser l’offre du club marseillais, c’est également le cas de Terem Moffi qui préfère rejoindre Nice. Deux échecs de taille donc pour Pablo Longoria. Deux échecs qui laissent l’éditorialiste Daniel Riolo stupéfait dans l’After Foot .

Daniel Riolo abasourdi

Le célèbre éditorialiste est revenu plus particulièrement sur le cas de Terem Moffi, attaquant du FC Lorient, expliquant : « Moffi ? Là je suis très surpris. C’était très présomptueux de ma part, je ne sais pas si Longoria l’a été, qu'il pensait que ça se ferait facile en se déplaçant tout en ayant la monnaie d’échange Dieng. Ce sont deux clubs qui ont l’habitude de bosser ensemble. Moffi, entre l’OM et Nice, j’ai dit qu’à partir du moment où l’OM entre dans la danse, il choisira l’OM et ce n’est pas du tout ce qui s’est passé. Il n’est pas dit aussi qu’il aille à Nice. Mais qu’il dise non à l’OM, j’étais à des années lumières de pouvoir le penser » .

C’était acté !