Un transfert se précise, l'OM prépare du lourd

Arthur Montagne

Passé proche du départ en toute fin de mercato l'été dernier, Bamba Dieng semble cette fois-ci en route vers le FC Lorient. Après plusieurs rebondissements, l'international sénégalais semble prendre la direction des Merlus, ce qui va pousser l'OM à recruter un nouvel attaquant et dispose d'un joli budget pour ce transfert.

La fin du mercato à l'OM est très animée. Alors que le club phocéen a enchaîné les déconvenues avec Leandro Trossard ou encore Terem Moffi, Pablo Longoria pourrait finalement boucler une nouvelle vente, à savoir celle de Bamba Dieng, qui se rapproche du FC Lorient après plusieurs rebondissements dans ce dossier.

L’OM le pousse dehors, son transfert est relancé https://t.co/dqXmEHo8qX pic.twitter.com/F6QFxSdA1D — le10sport (@le10sport) January 27, 2023

Les discussions relancées avec Lorient pour le transfert de Dieng

En effet, selon les informations de La Provence , les positions de Lorient et l'OM se sont rapprochées ces dernières heures. Les Merlus ont transmis une nouvelle offre qui pourrait avoisiner les 7M€. Après de nombreuses tensions dans ce dossier, Pablo Longoria, Javier Ribalta ainsi que l'agent de Bamba Dieng travaillent en parfaite harmonie afin que ce dossier puisse se finaliser. L'optimisme grandit pour ce transfert.

L'OM prépare l'arrivée d'un autre attaquant