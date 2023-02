Un joueur arrive à l'OM, c'est déjà la folie !

Arthur Montagne

Arrivé ces derniers jours à l'OM en provenance d'Angers, Azzedine Ounahi n'a pas mis longtemps avant de convaincre tout le monde à Marseille. Buteur pour son entrée en jeu sur la pelouse du FC Nantes, l'international marocain a conquis tout le monde à l'OM où son recrutement fait déjà l'unanimité.

Cet hiver, comme attendu, l'OM a mis le feu au mercato avec pas moins de quatre départs et trois arrivées. En effet, le club phocéen a d'abord enregistré les départs de Luis Suarez, prêté à Almeria et de Gerson, qui a rejoint Flamengo pour environ 20M€, comme révélé par le10sport.com. Plus tard, Bamba Dieng a filé à Lorient tandis que Pape Gueye a été prêté au Séville FC. Pour compenser ces départ, l'OM a obtenu le prêt de Ruslan Malinovskyi, puis les transferts d'Azzedine Ounahi et de Vitinha. Et en attendant les débuts du Portugais, c'est le demi-finaliste de la Coupe du monde qui faisait ses débuts mercredi soir sur la pelouse du FC Nantes.

Rongier déjà fan d'Ounahi

Et Azzedine Ounahi n'a pas mis longtemps à se distinguer puisqu'il a trouvé le chemin des filets seulement quelques minutes après son entrée en jeu. Un but magnifique qui a plu à Valentin Rongier. « C’est du ich-ich ! C’est magnifique. Il a fait un très bel exploit et ce but nous a fait beaucoup de bien. On l’a félicité et j’espère qu’il va nous en mettre beaucoup d’autres comme ça », a lâché le milieu de terrain de l'OM en zone mixte, tandis que le néo-Marseillais savoure ses premiers pas dans la cité phocéenne. « Je suis un joueur de foot, j’aime quand mon équipe a le ballon, quand on maîtrise le match, on a bien maîtrisé et à la fin on est reparti avec les trois points », confiait Ounahi.

«Il a du talent, tout le monde l’a vu»