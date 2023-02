«On a bien recruté» : le mercato de l’OM fait un carton

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Vainqueur du FC Nantes (0-2), l’OM a repris la deuxième place de la Ligue 1 puisque le RC Lens s’est incliné. Pour ses grands débuts avec Marseille, Azzedine Ounahi a inscrit un but magnifique. Après la rencontre, Jonathan Clauss s’est félicité du mercato de l’OM.

Après huit victoires de rang, l’OM n’avait pu qu’obtenir le point du nul samedi dernier face à l’AS Monaco. Les Olympiens n’auront eu besoin que d’un match pour relancer la machine. Malgré une première mi-temps poussive, l’OM l’a emporté (0-2) sur la pelouse du FC Nantes et reprend la deuxième place puisque le RC Lens s’est incliné.

Déjà un but pour Ounahi

Une victoire que l’OM doit en partie à son mercato. Même si Ruslan Malinovskyi est encore en phase d’intégration, Azzedine Ounahi n’aura pas perdu de temps avant de faire parler de lui. Entré en jeu à 20 minutes de la fin pour ses débuts avec l’OM, l’international marocain a inscrit son premier but avec Marseille, et de quelle manière…

«Le board a fait un super travail»