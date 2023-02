« Du ish-ish », il enflamme déjà l’OM

La rédaction

Tout juste arrivé du côté de l’OM, Azzedine Ounahi a rapidement réussi à s’intégrer dans le collectif. Et le Marocain l’a fait de la meilleure des manières, en inscrivant un magnifique but dans la victoire des siens ce mercredi face à Nantes (0-2). Valentin Rongier en a profité pour saluer cette action de grande classe de la part de son nouveau coéquipier.

Un crochet, deux crochets, et un plat du pied qui vient sécuriser la victoire de l’OM à la Beaujoire ce mercredi. Voilà comment résumer tout simplement la première apparition d’Azzedine Ounahi avec le club marseillais. Le Marocain a mystifié le défenseur du FC Nantes Andrei Girrotto et a enflammé les supporters marseillais devant leurs écrans. Une bonne entrée en matière, saluée par Valentin Rongier.

Un très beau but selon Rongier

Présent en zone mixte après la victoire de l’OM face à Nantes ce mercredi, Valentin Rongier s'est enflammé devant le talent d'Azzedine Ounahi : « Et bien c'est du ish-ish, non c'est magnifique ! Il a fait un très bel exploit et ce but nous a fait beaucoup de bien » .

Ounahi plein de promesses

Après avoir éclaboussé la Coupe du monde de son talent, Azzedine Ounahi n'aura pas mis longtemps avant d'en faire de même à l'OM. A peine arrivé et déjà adopté, le Marocain a signé des débuts parfaits sous ses nouvelles couleurs. De quoi convaincre les fans ainsi qu'Igor Tudor, qui n'a pas manqué de l'enlacer au terme de la rencontre. A voir ce que cela donnera sur la durée...