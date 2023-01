Guerre en Ukraine : Un joueur de l'OM dans la tourmente, il s'explique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé à l'OM cet hiver, Ruslan Malinovskyi, de nationalité ukrainienne, a été surpris en train de serrer la main à Aleksandr Golovin, de nationalité russe. Et en pleine guerre entre les deux pays, cela fait tache. Face au tollé que cela a provoqué, le milieu de terrain marseillais a été contraint de présenter ses excuses à ses compatriotes.

Samedi dernier, l'OM recevait l'AS Monaco. Un match, qui s'est terminé sur un match nul (1-1). Arrivé cet hiver sous la forme d'un prêt avec option d'achat, Ruslan Malinovsyi a disputé une large partie de la rencontre. Mais en Ukraine, les supporters ne se sont pas attardés sur sa prestation. Le joueur a provoqué une polémique dans son pays puisqu'il a été surpris par les caméras en train de serrer chaleureusement la main d'Aleksandr Golovin, de nationalité russe. A tel point que Malinovskyi a dû publier un long message sur Instagram pour présenter ses excuses.

Malinovskyi présente ses excuses à ses compatriotes

« Je veux m'excuser auprès des Ukrainiens pour avoir répondu au geste du joueur de Monaco. Je comprends que ce serait mieux si je le contournais, mais il se trouve qu'il est venu vers moi et m'a dit bonjour. Après le match, tous les joueurs se serrent la main, et je le fais mécaniquement » a déclaré le milieu de terrain de l'OM, qui a tenu à réaffirmer son soutien aux troupes ukrainiennes.

« Dans un sport individuel, je n'irais même pas jouer contre un athlète russe »