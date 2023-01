Le vestiaire de l’OM a balancé sur son entraîneur

Thibault Morlain

A la surprise générale, Jorge Sampaoli a claqué la porte de l’OM à l’été. Pablo Longoria a alors dû s’activer pour trouver un nouvel entraîneur et le choix s’est porté sur Igor Tudor. Débarqué sur la Canebière, le Croate n’a pas reçu le meilleur accueil des supporters, lui qui a été sifflé à de nombreuses reprises. Et si cela avait été de la faute des joueurs de l’OM ?

Entraîneur n’est déjà pas un emploi simple et il l’est encore moins à l’OM. Igor Tudor l’a d’ailleurs expérimenté. Arrivé en début de saison sur la Canebière en lieu et place de Jorge Sampaoli, le Croate a connu des premiers jours mouvementé à Marseille. En effet, alors que ça a été immédiatement tendu entre Tudor et certains de ses joueurs, les supporters de l’OM l’ont également sifflé à plusieurs reprises. Passé également par là, Alain Perrin, ancien entraîneur du club phocéen, estime que ce sont les échos remontés par le vestiaire de l’OM qui auraient pu déclencher tout cela.

«Il a été traité comme une serpillère», l’OM se fait dézinguer https://t.co/KKjvXHTVWT pic.twitter.com/nwcNIpdaB8 — le10sport (@le10sport) January 27, 2023

« Les informations remontent souvent du vestiaire »

« Surpris par l’accueil glacial du Vélodrome pour Tudor ? Un peu, oui, mais peut-être que son discours de bienvenue aux joueurs, pendant la préparation, a été un peu brutal. Il a tout de suite montré un management plus directif que celui de Jorge Sampaoli. Et puis les cadres ont probablement relayé une image d'entraîneur rigide. Je sais bien comment ça se passe, les informations remontent souvent du vestiaire », a d’abord expliqué Alain Perrin pour L’Equipe .

« Ce sont toujours des moments difficiles à vivre »