Gros coup de l’OM, il se lâche sur son transfert

La rédaction

Azzedine Ounahi a vécu des débuts de rêve sous le maillot de l'OM. Entré en cours de seconde période, l'international marocain a trouvé le chemin des filets. Arrivé à Marseille il y a encore quelques jours, le milieu de terrain est déjà sous le charme du jeu produit par le club et voulu par son entraîneur, Igor Tudor.

L'OM continue sur sa lancée en championnat. Ce mercredi soir, les hommes d'Igor Tudor se sont imposés sur la pelouse du FC Nantes (0-2). Le club marseillais n'a plus connu la défaite en Ligue 1 depuis le 22 octobre dernier, face au RC Lens.

Ounahi, buteur lors de sa première avec l'OM

Les buts ont été inscrits par Joao Victor, contre son camp, mais aussi par Azzedine Ounahi, qui a trouvé le chemin des filets quelques minutes après ses débuts sous le maillot de l'OM. Arrivé à Marseille contre un chèque de 10M€ cet hiver, l'ancien joueur d'Angers ne pouvait rêver meilleur début avec l'OM.

« L’OM produit un jeu que j’aime »