L’OM réalise un mercato historique, une sanction va tomber

Le mercato hivernal 2023 de l'OM restera dans les annales. A la fin du mois de janvier, le club marseillais a réalisé le transfert le plus cher de son histoire, celui de Vitinha pour 32M€. Mais la formation phocéenne s'expose à des sanctions de la part de l'UEFA, en lien avec les règles liées au fair-play financier.

L'OM n'a pas limité ses dépenses lors de ce mercato hivernal. Après avoir accueilli Ruslan Malinovskyi sous la forme d'un prêt, le club marseillais a dépensé près de 10M€ pour s'attacher les services d'Azzedine Ounahi, et plus 32M€ pour Vitinha. Ce dernier transfert constitue un record puisque l'attaquant portugais est devenu la recrue la plus chère de l'histoire du club. Mais après l'euphorie du mercato, l'OM va être rattrapé par les soucis liés au fair-play financier.

L'OM va être sanctionné

Comme l'annonce L'Equipe ce jeudi, l'OM est épinglé par l'instance de contrôle financier des clubs (ICFC) après avoir dépassé le déficit autorisé de 30M€ sur trois exercices comptables. La sanction est immédiate puisque le club marseillais va devoir s'acquitter d'une amende de 2M€, dont 1,3 M€ avec sursis, et ce malgré le paiement échelonné au Sporting Braga dans le dossier Vitinha.

Le club marseillais va devoir remonter la pente