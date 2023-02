Vente OM : Zidane, Arabie Saoudite… Un scénario fou se confirme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ne comptez pas sur Adil Rami pour mettre fin aux rumeurs sur la vente potentielle de l'OM. Ce mardi, l'ancien défenseur marseillais a confirmé que le club pouvait passer sous pavillon saoudien rapidement. Un discours similaire à celui de Rolland Courbis, qui avait même imaginé un possible retour de Zinédine Zidane dans sa ville natale.

L'OM a battu des records cet hiver. Le club marseillais a réalisé le plus gros transfert de son histoire en recrutant Vitinha pour 32M€. Des sommes importantes, qui font réagir les supporters sur les réseaux sociaux. Selon certains, cet argent ne tombe pas du ciel. Depuis plusieurs années, il est question d'une possible arrivée d'investisseurs saoudiens à l'OM et d'un possible départ de Frank McCourt. Rien de surprenant pour Rolland Courbis, ancien coach du club phocéen. Selon lui, il n'est pas déraisonnable d'imaginer l'OM passer sous pavillon saoudien. L'équipe pourrait entamer une nouvelle ère et s'attacher les services de profils inabordables actuellement, comme celui de Zinédine Zidane.





« Je pense que les Saoudiens peuvent racheter l’OM rapidement »

« Non seulement je pense que les Saoudiens peuvent racheter l’OM rapidement, mais en plus, si on se met à chercher quel pourrait être l’entraîneur idéal pour conduire leur projet… Si on se demande quelle serait la meilleure personne pour diriger l’OM, quelqu’un qui connait la ville, qui connait ce club. Une personne compétente, d’origine marseillaise ? Alors c’est vrai, on peut penser à moi. Mais je vous le promets, ça ne sera pas moi (rire). Mais je pense à un autre Marseillais, du 15e arrondissement, comme moi. Et il s’appelle Zinedine Zidane » avait déclaré Courbis au 10Sport.com.

Adil Rami lâche un discours similaire