Mbappé «regrette», la presse espagnole relance le feuilleton

Kylian Mbappé a fait un choix fort en snobant le Real Madrid et en prolongeant son contrat au PSG au printemps dernier. Mais selon la presse espagnole, l’heure serait aux regrets dans le clan Mbappé, le joueur souhaitant signer à la Casa Blanca.

Le 21 mai dernier, Kylian Mbappé surprenait son monde et particulièrement le Real Madrid. En marge de la dernière journée de Ligue 1 face au FC Metz (5-1), le champion du monde tricolore s’avançait avec le président du PSG, à savoir Nasser Al-Khelaïfi, afin d’annoncer au Parc des princes et devant les supporters parisiens présents qu’il prolongeait son contrat jusqu’en juin 2025.

Mbappé a fait le choix de rester à Paris, mais n’en oublie pas pour autant le Real Madrid

De quoi contrecarrer les plans du Real Madrid qui lui avait pourtant déroulé le tapis rouge en privé, mais aussi en public en multipliant les appels du pied dans la presse. Sur le moment, Kylian Mbappé assurait avoir pris la bonne décision pour la suite de sa carrière en choisissant de rester au PSG, mais il affirmait supporter le Real Madrid pour la finale de la Ligue des champions qui se profilait au Stade de France face à Liverpool.

Mbappé «est comme un fou pour venir au Real Madrid