Lionel Messi a un projet totalement inattendu

Arthur Montagne

Biographe officiel de Lionel Messi, Guillem Balague s'est prononcé sur l'après-carrière de La Pulga. Et d'après le journaliste espagnol, le numéro 30 du PSG devrait rester dans le monde du football, mais non pas en tant qu'entraîneur. C'est plutôt vers une carrière de directeur sportif que se dirige Lionel Messi.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la prolongation de Lionel Messi au PSG est discutée depuis plusieurs mois. Mais même si elle venait à aboutir, ce serait pour une courte durée. Et pour cause, du haut de ses 35 ans, le champion du monde doit commencer à penser à sa reconversion. Et son biographe, Guillem Balague prédit à Lionel Messi une carrière de directeur sportif.

Quelle reconversion pour Messi ?

« Même s’il peut parfois donner son avis quand le coach le lui demande, ce n’est pas le genre à intervenir ensuite dans les réflexions tactiques d’un coach et de son staff ou auprès de ses coéquipiers dans le vestiaires », explique le journaliste espagnol dans une interview accordée à 20 Minutes avant d'imaginer Lionel Messi dans la peau d'un directeur sportif.

«Il restera dans le football, mais plus comme directeur sportif»