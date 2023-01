Il l’affirme, «les Saoudiens peuvent racheter l’OM»

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs saisons maintenant, la vente de l'OM est un sujet qui tient en haleine une certaine partie des supporters du club phocéen. Après l'échec du projet monté par Mourad Boudjellal, c'est l'Arabie Saoudite, à l'instar de ce que fait le Qatar avec le PSG, que Rolland Courbis rêverait de voir débarquer.

Et si l'Arabie Saoudite venait à racheter l'OM ? C'est une idée dont rêve Rolland Courbis, contacté par le10sport.com. Le Marseillais affirme que les Saoudiens pourraient boucler le rachat du club rapidement. Pour lui, ils devraient même nommer Zinédine Zidane sur le banc marseillais.

Un rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite ?

Dans un entretien accordé au 10sport.com , Rolland Courbis assure que l'Arabie Saoudite pourrait se servir de l'OM pour mener à bien son projet de candidature à l'organisation du Mondial 2030. « Je peux vous l’affirmer, l’Arabie Saoudite a les mêmes ambitions que le Qatar. Celle de vouloir organiser la Coupe du Monde, chez eux, en 2030. Ils se préparent très clairement pour cela et tout ce que l’on voit ces derniers mois participent à cela. Cela se voit gros comme une maison qu’il y a une volonté d’exister le plus rapidement possible, comme l’ont fait leur voisin qatari. Je ne serai donc pas étonné, après toutes les rumeurs que l’on a entendu autour d’une éventuelle reprise de l’OM ces derniers temps, que l’Arabie Saoudite débarque en France et concurrence directement, frontalement, le Qatar », explique l'actuel consultant de RMC avant de conclure.

«Je pense que les Saoudiens peuvent racheter l’OM rapidement»