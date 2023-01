Le PSG a menti, le feuilleton Mbappé est relancé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a certes fait le choix de poursuivre sa carrière au PSG au printemps dernier alors qu’il aurait pu librement aller voir ailleurs. Cependant, la durée annoncée du contrat en question a été embellie, ou du moins au niveau des modalités. Explications.

C’était le 21 mai dernier. Après des mois de spéculations, de commentaires et de témoignages dans la presse, Kylian Mbappé mettait un terme à un feuilleton qui avait duré plus d’un an à savoir son avenir. Alors qu’il avait révélé vouloir quitter le PSG à l’été 2021, le champion du monde tricolore prolongeait finalement son bail au printemps dernier à quelques semaines de l’expiration de l’ancien et ce, jusqu’en juin 2025.

La durée de la prolongation de contrat de Mbappé est erronée

C’est en effet ce qui était montré sur le maillot que Kylian Mbappé tenait entre ses mains à la conférence de presse pour sa prolongation de contrat et qui figurait dans le communiqué du PSG pour annoncer cet accord trouvé entre les deux parties. « Le Paris Saint-Germain est fier d’annoncer la prolongation du contrat de Kylian Mbappé pour trois saisons supplémentaires. L’attaquant international français est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025 ». Cependant, il semblerait que la vérité ait été remodelée.

