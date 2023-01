PSG : Il n’a pas peur de Mbappé et lui prédit l’enfer

Pierrick Levallet

Opposée au PSG en Coupe de France, l'US Pays de Cassel rêve d'affronter les stars parisiennes dont Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. Le club de Régional 1 espère les voir sur le terrain à Lens ce lundi. Et le capitaine de l'équipe nordiste a déjà prévenu Kylian Mbappé : il n'a pas peur.

Ce lundi, l’US Pays de Cassel aura sans doute droit à la plus belle affiche de sa saison. Le club de Régional 1 sera opposé au PSG en Coupe de France. Et au sein de l’équipe nordiste, tout le monde rêve d’affronter Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. Le stress n’a d’ailleurs pas envahi le vestiaire du petit poucet de la compétition avant cette partie.

«Si Mbappé part au but, je le tacle ou pas ?»

« Je n’ai pas de stress avant ce match. On n’a rien à perdre, c’est la rencontre d’une vie pour nous. Et pour moi personnellement, c’est génial de me retrouver dans cette situation. Mais si Mbappé part au but, je le tacle ou pas ? Est-ce que je me dis : Attends, il doit jouer le Bayern Munich en Ligue des champions bientôt (rires) ? » explique ainsi Alexis Zmijak, capitaine de l’US Pays de Cassel, au Parisien .

«On les veut pour passer un sale quart d’heure»