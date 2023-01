Une star du PSG vit un calvaire depuis « plusieurs années »

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Forfait pour la dernière Coupe du monde, Presnel Kimpembe souffrirait du tendon d'Achille depuis plusieurs mois. Le PSG, et notamment Christophe Galtier, espère son retour à l'entraînement dans les prochains mois, mais le timing risque d'être serré, alors que se profile un match capital en Ligue des champions face au Bayern Munich.

Saison quasi blanche pour Presnel Kimpembe. L'international français enchaîne les pépins physiques depuis plusieurs mois. Des douleurs, qui l'ont contraint à s'absenter et à déclarer forfait pour la dernière Coupe du monde au Qatar. Présent en conférence de presse ce samedi, Christophe Galtier s'est prononcé sur la forme de Kimpembe. L'entraîneur du PSG a peiné à cacher son agacement.

C’est annoncé, Neymar va abandonner https://t.co/B2xFd0yCkg pic.twitter.com/8VzguEodl3 — le10sport (@le10sport) January 21, 2023

« Kimpembe ? Cela ne me va pas du tout »

« Kimpembe ? Cela ne me va pas du tout. On espère l'avoir sur les prochaines semaines, qu'il réintègre les séances dans 8 à 10 jours. Il est très investi, très sérieux, on verra son ressenti. Son absence est préjudiciable, on connaît son importance, son niveau dans le jeu, sa capacité à être un leader de défense. On va voir dans les jours à venir, après on verra son état de forme » a déclaré Christophe Galtier.

Kimpembe serre les dents depuis plusieurs années