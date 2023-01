«Ça ne va pas du tout», le PSG craque

Pierrick Levallet

Indisponible depuis plusieurs semaines maintenant, Presnel Kimpembe va encore manquer quelques rencontres avec le PSG. Christophe Galtier doit donc se passer des services de son défenseur et compter sur Marquinhos et Sergio Ramos. Sauf que l'entraîneur parisien n'est pas vraiment satisfait du rendement défensif de son équipe et a donc tiré la sonnette d'alarme pour le retour de Presnel Kimpembe.

En début de saison, Christophe Galtier pensait avoir trouvé sa charnière centrale. Le technicien du PSG alignait régulièrement une défense à trois composée de Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe. Mais ce dernier inquiète depuis plusieurs mois maintenant. Le joueur de 27 ans enchaîne les absences pour blessure.

Kimpembe enchaîne les blessures

Ennuyé par une douleur au mollet, Presnel Kimpembe a ensuite été touché aux ischio-jambiers en début de saison. Mais désormais, c’est le tendon d’Achille qui fait souffrir l’international français. Le champion du monde 2018 a même dû renoncer à la Coupe du monde au Qatar avec l’Équipe de France de Didier Deschamps à cause de cela. Malgré la trêve due au Mondial, Presnel Kimpembe ne s’est toujours pas rétabli et Christophe Galtier doit continuer de faire sans lui.

«Kimpembe ? Son absence est préjudiciable»