C'est l'implosion au PSG, il annonce une catastrophe imminente

Le PSG se trouve actuellement dans une très mauvaise passe. Les Parisiens ne rassurent pas en ce moment, alors que le choc face au Bayern en Ligue des Champions se profile. Jean Michel Larqué, ancien du club, en a profité pour analyser les différentes carences des champions de France en titre, et notamment en défense.

Présent dans l’émission Rothen s’enflamme , Jean-Michel Larqué n’a pas été tendre dans son analyse de la situation actuelle du club parisien. Ce dernier dénonce une piètre gestion du club, ainsi qu’un recrutement en dents de scie.

La défense du PSG fait peur

Dans Rothen s’enflamme , Jean-Michel Larqué pointe du doigt la défense du PSG : « Les performances de Sergio Ramos cristallisent les critiques, mais je ne veux pas lui faire endosser tous les maux, toutes les responsabilités d’une équipe qui est déséquilibrée. (…) J’ai regardé un peu les recrutements et derrière, de temps en temps, on prend un joueur qui donne satisfaction. (...) Oui, mais aujourd’hui, on n’a plus le Marquinhos d’il y a trois, quatre ans. On prend (Achraf) Hakimi, et aussi (Sergio) Ramos qui reste sur la touche. On fait une rivalité inutile entre deux gardiens de classe internationale – (Gianluigi) Donnarumma et (Keylor) Navas – et aucun des deux n’est satisfaisant » .

