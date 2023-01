Cristiano Ronaldo - PSG : le monde entier s’enflamme

Pierrick Levallet

Pour son retour depuis la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo a affronté le PSG avec la Riyadh Season Team ce jeudi. Si c'est le club de la capitale qui s'est imposé (5-4), le Portugais a tout de même été impressionnant puisqu'il a signé un doublé. La presse mondiale n'est d'ailleurs pas passée à côté de sa performance et s'est enflammée pour ses débuts en Arabie Saoudite.

À l’occasion de la rencontre entre le PSG et le Riyadh Season Team ce jeudi, Cristiano Ronaldo a pu faire son retour sur un terrain depuis la Coupe du monde. Le Portugais a pu retrouver de vieilles connaissances comme Lionel Messi, Keylor Navas ou encore Sergio Ramos. Mais il a également pu montrer qu’il avait encore à donner au football. Si le PSG s’est imposé (5-4), Cristiano Ronaldo a tout de même inscrit un doublé. Et personne n’est passé à côté de sa performance.

Cristiano Ronaldo retrouve Messi et lui envoie un gros message https://t.co/rbHaEt51qN pic.twitter.com/gS4xKHiWIP — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

L’Arabie Saoudite jubile pour Cristiano Ronaldo

En Arabie Saoudite, la presse s’est enflammée après les premières minutes de Cristiano Ronaldo. « Lors de sa première apparition face au PSG, Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé » lance Al Arabya . « Cristiano Ronaldo a démarré avec deux buts et un bon niveau lors d’une soirée inoubliable » ajoute Al Watan . Mais il n’y a pas qu’en Arabie Saoudite qu’on s’est emballé pour le retour de Cristiano Ronaldo.

La presse du monde entier a été bluffée

« Ronaldo 2-Messi 1. Le Portugais, pour son premier match en Arabie Saoudite, a inscrit un doublé. Il a été plus décisif que son grand rival argentin dans ce match spectaculaire remporté par le PSG » a notamment lâché L’Equipe . En Belgique, La Dernière Heure a été bluffée par la performance de Cristiano Ronaldo : « Cristiano Ronaldo, qui disputait son premier match à Riyadh depuis son transfert, en a également profité pour prouver qu’il était encore capable de briller malgré ses récentes déconvenues. » La presse espagnole en a rajouté une couche. « La confrontation n’a pas déçu, notamment grâce à la compétitivité de Cristiano, qui a inscrit un doublé et sué jusqu’à la dernière goutte de son maillot » peut-on lire chez AS .

Même la presse britannique a chanté ses louanges