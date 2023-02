Mercato : L’OM prépare déjà son gros coup de l’été

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato hivernal vient de fermer ses portes, mais Pablo Longoria n'a pas l'intention de traîner. Le président de l'OM se penche déjà sur la prochaine session d'été et aurait activé une première piste en Ligue 1. Sous contrat avec le LOSC, Jonathan Bamba serait ciblé par le club marseillais. Des premiers contacts ont débuté avec l'entourage du joueur.

L'OM a enchainé les coups durs en cette fin d'année 2022. Alors en très grande forme, Amine Harit a été coupé dans son élan par une grave blessure au genou. Une absence, qui avait suscité une énorme inquiétude en interne, surtout que Gerson avait pris la décision de retourner au Flamengo. la quête de renforts offensifs était donc une priorité pour Pablo Longoria, qui a géré la situation avec brio en s'attachant les services de Ruslan Malinovskyi, mais aussi d'Azzedine Ounahi. En toute fin de mercato, l'OM est aussi parvenu à recruter un attaquant, le prometteur Vitinha.

Longoria travaille déjà sur le prochain mercato

« On a beaucoup de matches, maintenant on a l’équipe que l’on voulait. On doit maintenant se concentrer sur le prochain match » a déclaré Igor Tudor, visiblement ravi du recrutement réalisé. Mais l'entraîneur de l'OM peut dormir sur ses deux oreilles puisque Pablo Longoria travaillerait déjà sur le prochain mercato estival. Selon les informations de RMC Sport, le club marseillais devrait recruter un nouveau profil offensif dans les prochains mois.

L'OM à l'assaut de Bamba