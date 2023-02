Mercato : L’OM se craque pour briser une malédiction

Pierrick Levallet

Cet hiver, l'OM cherchait à se renforcer en attaque. Et pour cela, Pablo Longoria a misé gros. Le président marseillais a lâché pas moins de 32M€ pour attirer Vitinha au sein de l'effectif d'Igor Tudor. Le dirigeant de l'OM espère mettre fin à la malédiction que le club traverse avec ses buteurs.

Cet hiver, l’OM a sorti les grands moyens pour se renforcer en attaque. Le club phocéen a lâché 32M€, bonus compris, pour recruter Vitinha, l’attaquant de 22 ans qui évoluait à Braga. Pablo Longoria espère avoir enfin recruté le buteur qui manquait à l’OM depuis tant d’années. Par le passé, l’équipe marseillaise n’a pas été gâté sur le plan offensif depuis le début de l’ère Frank McCourt. Plusieurs attaquants sont passés sur la Canebière, mais aucun n’a vraiment duré sur le long terme.

Milik, Balotelli... L’OM s’attendait à mieux

Arkadiusz Milik a laissé un goût d’inachevé en quittant l’OM l’été dernier. Arrivé à Marseille en 2021, le Polonais a rapidement impressionné (10 buts en 16 matchs pour ses 6 premiers mois à l’OM). Mais la suite de l’aventure a été plus compliquée pour l’attaquant de 28 ans, désormais prêté à la Juventus. Mario Balotelli, lui aussi, aurait pu mieux faire à l’OM. 8 buts en 15 rencontres, voilà le bilan de l’Italien sur la Canebière. Performant, l’attaquant d’aujourd’hui 32 ans n’est resté que 6 mois. De quoi laisser l’OM avec plein de regrets.

Mitroglou, Germain... Ils ont flop à l’OM

Les autres attaquants, eux, n’ont clairement pas réussi à s’imposer à l’OM. Arrivé en provenance de Benfica contre la modique somme de 15M€ en 2017, Kostas Mitroglou était attendu comme le prochain grand attaquant du club phocéen. Mais son transfert a rapidement viré au fiasco. Peu efficace devant le but (16 buts en 50 matchs), il deviendra rapidement indésirable et sera poussé vers la sortie dès 2019, avant de quitter définitivement l’OM en janvier 2021. Lors du même mercato, l’OM a signé Valère Germain. Et lui non plus ne s’est jamais vraiment acclimaté à la formation olympienne. Seulement 31 buts en 159 matchs lors de son aventure à l’OM, qui a pris fin en 2021.



Clinton N’jie et Dario Benedetto sont eux aussi considérés comme des flops à l’OM. Prêté par Tottenham, puis acheté dans la foulée par Marseille, le Camerounais ne s’est pas montré à la hauteur. Au total, l’attaquant qui évolue maintenant à Sivasspor en Turquie n’a inscrit que 16 buts en 83 matchs. Dario Benedetto, lui, était sérieusement attendu au tournant à son arrivée. Après n’avoir évolué qu’en Amérique, l’Argentin signe à l’OM en 2019. Ses prestations à Boca Juniors parlent pour lui, et l’attaquant voit rapidement de gros espoirs être placés en lui. Mais comme les autres, Dario Benedetto ne tiendra pas la cadence et finira par s’écrouler (17 buts en 71 matchs).



Enfin, Luis Suarez est sans doute l’un des plus décevants. Considéré comme un joueur à fort potentiel, le Colombien arrive sur la Canebière avec l’intention de s’imposer dans le onze d’Igor Tudor l'été dernier. Mais 6 mois plus tard, le constat est bien différent de ce qui était annoncé. N’ayant pas convaincu, Luis Suarez a été prêté à Almeria cet hiver, seulement 6 mois après sa signature. L’OM est vraisemblablement maudit avec ses buteurs. Pablo Longoria a misé gros sur Vitinha. À voir si son pari s’avérera concluant.