Mercato : Il a refusé une fortune pour l’OM

Joueur de l’OM depuis l’été dernier, Jonathan Clauss était courtisé par l’Atlético de Madrid cet hiver. Les Colchoneros voulaient le faire venir en prêt avec option d’achat et lui avaient proposé un salaire de 6M€, soit le double de ce qu’il touche à Marseille. Sûr de son choix, l’international français a confié à ses dirigeants qu’il souhaitait rester.

C’est le dossier inattendu du mercato de l’OM. Arrivé l’été dernier dans la cité phocéenne, Jonathan Clauss a réussi ses débuts avec Marseille, même s’il a manqué la Coupe du monde. En club, hormis un petit mois où il a été moins bien, Clauss est l’un des pions essentiels du onze de départ d’Igor Tudor. Suffisant pour attiser les convoitises sur le marché des transferts, même six mois après son transfert du RC Lens à l’OM.

Clauss a refusé un salaire de 6M€

En effet, l’Atlético de Madrid a tenté sa chance avec Jonathan Clauss. A la recherche d’un joueur pour évoluer sur le flanc droit, les Colchoneros avaient même fait une offre à l’OM. L’Atlético voulait un prêt avec une option d’achat fixée à 12M€, ce qu’a directement refusé Pablo Longoria, révèle le journal L’Équipe . Même avis pour Jonathan Clauss qui a communiqué lundi dernier à ses dirigeants son envie de rester à l’OM. Toutefois, dans la capitale espagnole, l’international français aurait pu toucher un salaire de 6M€, soit le double de ce qu’il touche à Marseille.

Il se voit finir à l’OM