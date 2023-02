Après le marabout, un transfert ? Le calvaire de Pogba n'en finit pas

Axel Cornic

Après une année 2022 noire, Paul Pogba n’a pas débuté 2023 de la meilleure des manièrs. Le milieu de terrain n’a en effet toujours pas disputé le moindre match avec la Juventus et alors qu’on annonçait enfin son retour, il a récemment rechuté et pourrait donc être à nouveau absent et ne sera donc pas présent ce jeudi, pour le choc de Coppa Italia face à la Lazio.

193, c’est le nombre précis de jours qui nous séparent du dernier match officiel de Paul Pogba. C’était le 19 avril 2022 et le milieu de terrain qui jouait encore à Manchester United voyait les siens sombrer face à Liverpool (4-0). depuis beaucoup de choses ont changé et un retour à la Juventus a même eu lieu… mais Pogba n’a toujours pas rejoué.

« Malheureusement, quand un joueur est resté des mois sans activité, des douleurs apparaissent quand l'intensité de l'entraînement augmente »

Et on ne le verra pas revenir de sitôt, puisque Massimiliano Allegri a confié ce mercredi que Paul Pogba a été stoppé par un nouveau pépin physique. « Pogba ne sera pas là à cause d’une douleur au niveau des muscles fléchisseurs » a déclaré le coach de la Juventus, lors de la conférence de presse précédant la rencontre face à la Lazio. « Malheureusement, quand un joueur est resté des mois sans activité, des douleurs apparaissent quand l'intensité de l'entraînement augmente ».

