«On est tombé sur des gens tordus», l'ASSE s'agace après cette humiliation du mercato

Les transferts avortés dans les dernières heures du mercato sont souvent des situations agaçantes pour les clubs. Du côté de l’ASSE, le transfert avorté de l’attaquant ghanéen Ibrahim Sadiq en provenance d’Häcken a été difficile à digérer pour le coordinateur sportif du club Loïc Perrin. Ce dernier s’est exprimé sur cet échec de dernière minute en conférence de presse.

Loïc Perrin n’a pas mâché ses mots en conférence de presse concernant le transfert avorté d’Ibrahim Sadiq du côté de l’ASSE. L’ancien défenseur et capitaine des Verts aurait aimé voir l’arrivée d’une solution offensive lors de ce mercato hivernal. Mais ce transfert ne s’est pas réalisé, ce qui a fortement agacé le désormais coordinateur sportif du club du Forez.

Les conditions du transfert ont changé au dernier moment

Loïc Perrin a profité de sa présence en conférence de presse pour faire des révélations sur l’échec Ibrahim Sadiq durant le mercato hivernal : « On est tombé sur des gens tordus. Le joueur et le club adverse (BK Häcken, ndlr) étaient d'accords. Le joueur s’est quand même déplacé avec ses représentants jusqu'à Saint-Étienne mais bizarrement, les conditions ne convenaient finalement plus et il est reparti. Je ne pense pas que c’était lui qui décidait malheureusement. Ils ont changé les conditions financières » .

Le joueur était la piste prioritaire de l’ASSE