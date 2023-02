Menacé, l’entraîneur de l’ASSE est interpellé dans le vestiaire

Arthur Montagne

Malgré un rebond en début d’année, l’ASSE retombe dans ses travers avec deux défaites de suite dont la dernière à Bastia (0-2). Une situation qui place de nouveau Laurent Batlles dans une position inconfortable pour son avenir. Mais Jean-Philippe Krasso assure que le vestiaire n’a pas lâché son entraîneur.

Après un mercato très actif, l'ASSE pensait être sur la bonne voie pour son maintien avec deux victoires de suite. Mais les Verts sont clairement retombés dans leurs travers comme en témoignent la défaite concédée contre Sochaux alors qu'ils menaient au score à 10 minutes de la fin (2-3), puis celle à Bastia (0-2), plus inquiétante sur le plan du jeu. Par conséquent, comme révélé par le10sport.com, Laurent Batlles est sur la sellette et une défaite contre Annecy pourrait conduire à son licenciement. Néanmoins, Jean-Philippe Krasso assure que le vestiaire est toujours derrière son coach.

EXCLU @le10sport : Laurent Batlles viré dans le week end ?▶️ L’ASSE s’est donné 2 matchs pour prendre une décision. Le premier était celui de Bastia (défaite 2-0). Annecy sera décisif…https://t.co/hvEjTsFifC — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) February 1, 2023

«Oui c’est un non match»

« Oui c’est un non match, ils ont mis de l’intensité, de l’agressivité, au fur et à mesure du match on n'a pas su répondre à ce défi. On a essayé de mettre des ingrédients aussi mais ça n’a pas suffi, les solutions sur ce match-là, je ne sais pas. Le prochain match arrive vite, il faudra se servir de cette rencontre avec nos forces et nos faiblesses. On a vu nos faiblesses ce soir, il faudra les gommer face à Annecy. Il faut faire plus dans l’agressivité et sur le plan mental, c’était du jeu direct et des duels ce soir, sur ce côté-là, ils nous ont mangé, le match s’est joué là, on a pas eu assez de répondant. Tout le monde est conscient de là où on est et de ce qu’il faut faire pour sortir de là. On parle et tout, mais sur le terrain il y a aussi des adversaires qui se battent, ils ne vont pas nous laisser le match. Tout le monde est conscient de la situation, il y a des choses qui ne nous réussissent pas, on ne veut pas être là, on veut sortir de là au plus vite », confie le meilleur buteur de l'ASSE en zone mixte avant de poursuivre.

«On est derrière lui»