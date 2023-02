Mercato - OM : Il annonce des grands départs

Guillaume de Saint Sauveur

Très actif au cours du mercato hivernal, l’OM a lâché près de 55M€ et intègre même le Top 5 des clubs les plus dépensiers sur le marché. Un constat préoccupant aux yeux de Daniel Riolo, qui estime que le club phocéen aura donc impérativement besoin de se séparer de plusieurs éléments disposant d’une grosse valeur marchande pour renflouer les caisses.

C’est un fait, l’OM n’a pas chômé ces dernières semaines sur le marché des transferts, autant dans le sens des départs que celui des arrivées ! Gerson (Flamengo) et Bamba Dieng (FC Lorient) ont été transférés, rapportant à eux deux environ 22M€, tandis que Luis Suarez (Almeria), Isaak Touré (AJ Auxerre) et Pape Gueye (FC Séville) sont eux partis sous la forme d’un prêt.

55M€ de dépenses

Cette vague de départs a donc incité la direction de l’OM à mettre la main au portefeuille, et au total, ce sont près de 55M€ qui ont été dépensés pour attirer Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha. Une grosse somme, qui fait d’ailleurs de l’OM l’un des clubs européens les plus dépensiers de ce mercato hivernal.

« Il va falloir que de l’oseille rentre »