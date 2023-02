Catastrophe annoncée à l’OM, «il va falloir que l’oseille rentre»

Hugo Chirossel

Afin de recruter l’attaquant tant recherché depuis le début du mercato hivernal, Pablo Longoria a décidé de miser 32M€ pour s’attacher les services de Vitinha. L’arrivée de l’attaquant portugais, ajouté aux transferts de Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi, font que l’OM a dépensé environ 55M€ cet hiver. S’ils ne parviennent pas à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions, Daniel Riolo estime que les Marseillais auront de gros soucis financiers.

Bien que la première partie de saison des hommes d’Igor Tudor ait été réussie, l’OM a tout de même été très actif lors du mercato hivernal. Gerson (Flamengo) et Bamba Dieng (Lorient) ont été transférés définitivement, tandis que Luis Suarez a été prêté avec option d’achat Almeria. Isaak Touré et Pape Gueye quant à eux termineront la saison en prêt, respectivement à Auxerre et Séville.

Près de 55M€ dépensés

Pour compenser ces départs, l’OM a recruté Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha, ce dernier étant désormais le transfert le plus cher de l’histoire du club. Au total, Pablo Longoria a donc dépensé près de 55M€ lors de ce marché des transferts. Une grosse somme, alors que l’OM n’est pas censé avoir une grande marge de manœuvre financière.

« S’ils venaient à finir quatrième, ils ne seraient pas bien… »