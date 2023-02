«C’est un phénomène» : Le coup de folie de l’OM !

Arthur Montagne

Après de longues négociations, l'OM a finalement obtenu le transfert de Vitinha qui débarque en provenance de Braga pour quasiment 32M€, bonus compris, ce qui en fait le plus gros transfert de l'histoire du club marseillais. Il faut dire que le buteur portugais fait déjà forte impression dans la cité phocéenne.

Cet hiver, l'OM a frappé très fort sur le mercato en recrutant trois nouveaux joueurs qui renforcent drastiquement l'effectif d'Igor Tudor. Ruslan Malinovskyi a d'abord débarqué sous la forme d'un prêt avec option d'achat tandis qu'Azzedine Ounahi a débarqué en provenance d'Angers pour environ 10M€. Mais mardi soir, l'OM a clos son mercato avec son plus gros coup.

«C’est un phénomène»

En effet, dans les dernières heures du mercato, l'OM s'est attaché les services de Vitinha pour environ 32M€, bonus compris, ce qui en fait le plus gros transfert de l'histoire du club phocéen. Et à Marseille, on s'enflamme déjà pour son nouveau numéro 8. « C’est un phénomène », s'enflamme-t-on dans les couloirs de La Commanderie d'après La Provence .

«Une belle opération»