L’OM a fait craquer le Qatar

Arthur Montagne

Après avoir tenté de recruter un avant-centre durant tout l'hiver, l'OM a finalement attendu les dernières minutes du mercato pour officialiser le transfert de Vitinha qui débarque pour près de 32M€, bonus compris, en provenance de Braga. Le club portugais, qui appartient en partie à QSI, a finalement accepté l'offre marseillaise après de très longues négociations.

L'OM tient enfin son numéro 9 ! Après avoir tenté de recruter Terem Moffi, qui s'est finalement engagé avec l'OGC Nice sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire, le club phocéen s'est rabattu sur Vitinha qui s'est ainsi engagé avec l'OM pour quatre saisons et demi.

Vitinha arrive à l'OM !

En effet, mardi en fin d'après-midi, Vitinha a débarqué à Marseille où il a été accueilli par une dizaine de supporters à la sortie de l'aéroport avant d'aller parapher son contrat à l'OM où il est désormais engagé jusqu'en 2027. Mais les négociations n'ont pas été simples, d'autant plus que Brighton et Southampton, deux clubs anglais qui ont une surface financières plus larges que l'OM, ont longtemps été les mieux placés dans ce dossier.

Très longues négociations avec Braga