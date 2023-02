Pour cette vieille connaissance, ce sera 100M€ pour le PSG

La rédaction

En pleine forme cette saison avec le Napoli en Serie A, Victor Osimhen aurait des chances d’être courtisé sur le marché des transferts. Hormis le PSG et Luis Campos qui l’avait recruté au LOSC, Manchester United serait sur le coup à 100M€.

Avant d’officiellement prendre les rênes de la section sportive du PSG le 10 juin dernier, Luis Campos s’est forgé une réputation de bâtisseur et de dénicheur de talents aux quatre coins de l’Europe voire du monde. Que ce soit au Real Madrid avec José Mourinho et plus particulièrement à l’AS Monaco et au LOSC.

Luis Campos a attiré Victor Osimhen au LOSC et voudrait refaire le coup

Lors de son passage dans le club lillois, Luis Campos avait notamment mis la main sur Victor Osimhen qui n’avait effectué qu’une saison avec le LOSC en provenance de Charleroi avant de s’envoler pour le Napoli à l’été 2020 après avoir impressionné au sein des Dogues . Et il semblerait que le conseiller football du PSG n’ait pas oublié l’international nigérian de 24 ans.

Au moins 100M€ pour Osimhen courtisé par le PSG et United