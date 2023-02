Il a vécu un calvaire, le PSG lui fait le meilleur des cadeaux

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que sa prolongation de contrat traîne depuis quelques mois, Marquinhos devrait finir par étendre son bail avec le PSG. Un accord serait imminent entre les différentes parties, une excellente nouvelle pour le capitaine parisien. Même s’il vit une période plus délicate, l’international brésilien a toujours été conforté dans son rôle par le club de la capitale.

« On est bien avancé. J’espère que ça va se concrétiser le plus rapidement possible ! ». Après la défaite contre le RC Lens (3-1), Marquinhos avait été très clair au sujet de son avenir au PSG : il veut prolonger. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, l’international brésilien et la direction parisienne sont proches d’un accord pour une prolongation de contrat. Une information confirmée par UOL Esporte.

Marquinhos a vécu une période compliquée

Selon le média brésilien, Marquinhos devrait prolonger son bail jusqu’en 2027 ou 2028, il ne reste plus qu’à s’accorder sur la durée du bail. Une bonne nouvelle pour le PSG mais aussi pour Marquinhos, le capitaine parisien, qui a vécu des semaines difficiles. Après avoir manqué son tir au but face à la Croatie, Marquinhos est revenu rapidement dans le onze du PSG mais avec bien du mal. En difficulté contre Lens et Rennes, l’ancien joueur de l’AS Roma sera attendu au tournant en Ligue des Champions.

Le PSG n’a jamais douté