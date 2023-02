En feu, l’ASSE a tout fait pour éviter un drame

Arnaud De Kanel

Engluée dans le fond du classement depuis le début de la saison, l'AS Saint-Etienne ne parvient pas à redresser la pente. Les Verts sont 19èmes de Ligue 2 et leur bonne dynamique semble derrière eux. Pour sauver les meubles, le club du Forez a réalisé un très gros mercato en enregistrant sept arrivées. Assez pour se sauver ?

La descente aux enfers se poursuit pour l'ASSE, avant dernière de Ligue 2. Après une descente terrible, les Verts ont débuté la saison à la dernière place du classement et ne l'ont jamais quitté. Les hommes de Laurent Batlles sont comme bloqués dans cette position plus qu'inconfortable et le destin s'acharne sur eux. Mais dans le Forez, il y a encore un maigre espoir de se maintenir et c'est dans ce sens que Loic Perrin a travaillé d'arrache pied sur le mercato pour amener des nouveaux visages prêts à jouer les pompiers de service.

Le mercato XXL de l'ASSE

L'ASSE tente le tout pour le tout afin de se sauver. Cet hiver, sept joueurs ont rejoint le Forez. Parmi-eux on retrouve Gaetan Charbonnier, joueur confirmé du championnat de Ligue 2. L'avant-centre a été acheté pour 500 000€ à l'AJ Auxerre. Depuis sa signature, il montre toutes ses qualités mais n'est pour le moment pas aidé par ses partenaires. Dennis Appiah, Gautier Larsonneur, Lamine Fomba, Niels Nkounkou, Abdoul Kader Bamba et Mateo Pavlovic sont les six autres recrues hivernales. Malgré tout, Sainté a gagné deux fois et perdu deux fois en janvier. De fait, les Verts sont toujours 19èmes de Ligue 2 avant d'affronter Annecy dans un match où Laurent Batlles n'aura pas le droit à l'erreur.

Batlles sur la sellette

D'après nos informations, la rencontre face à Annecy pourrait être fatale à Laurent Batlles. Le board stéphanois commence déjà à chercher son remplaçant et se tourne vers un profil expérimenté. Le temps est compté pour l'ASSE qui a réagi sur le mercato et qui pourrait donc licencier son entraineur en cas de mauvais résultat contre Annecy.