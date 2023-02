Neymar préparait un coup avec le PSG, c’est encore raté

Thomas Bourseau

Cela fait à présent plusieurs semaines que le nom de Gabriel Martinelli est lié au PSG sur le mercato. Et Neymar semblerait être emballé par l’idée de voir son compatriote brésilien débarquer au Paris Saint-Germain. Cependant, comme pour Richarlison et Endrick, Neymar s’est raté.

Bien que le mercato hivernal vient tout juste de fermer ses portes cette semaine, les hauts dirigeants du PSG semblent depuis quelque temps préparer la fenêtre estivale des transferts. Et pour ce faire, le président Nasser Al-Khelaïfi penserait à un joueur en particulier afin de renforcer le secteur offensif déjà bien fourni du PSG : Gabriel Martinelli.

Neymar et Al-Khelaïfi préparaient un coup pour Martinelli

C’est en effet l’information que Média Foot a dernièrement communiqué. Depuis son arrivée à Arsenal en 2019 en provenance du club brésilien Ituano, Gabriel Martinelli n’a cessé de progresser et est devenu sous Mikel Arteta cette saison un titulaire indiscutable dans le couloir gauche des Gunners dans leur quête de leur premier titre de Premier League depuis le printemps 2004. Compatriote du Brésilien, Neymar aurait validé cette piste comme ce fut le cas par le passé avec Richarlison en 2021 dans le cadre de la potentielle succession de Kylian Mbappé comme RMC Sport le révélait ou plus récemment avec Endrick avec qui, selon ESPN , Neymar aurait discuté pour l’inciter à rejoindre le PSG avant que la jeune pépite brésilienne fasse le choix de signer au Real Madrid.

«Je suis tellement fier d'avoir signé un autre contrat avec la famille d’Arsenal»