Le PSG tient le prochain Pogba

Pierrick Levallet

Cette saison, le PSG peut compter sur plusieurs cracks issus de son centre de formation. Warren Zaïre-Emery fait partie des jeunes régulièrement retenus par Christophe Galtier. Le joueur de 16 ans a d'ailleurs inscrit son pemier but en Ligue 1 ce mercredi. D'après le sélectionneur U19 de l'Équipe de France, le PSG tient une véritable pépite.

En plus de Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar et les autres stars, le PSG tient plusieurs cracks au sein de son effectif cette saison. Ilyes Housni, Ismaël Gharbi, El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre-Emery sont régulièrement retenus dans le groupe de Christophe Galtier pour les matchs de Ligue 1. Certains ont notamment droit à plus de temps de jeu que d'autres. Régulièrement utilisé par l'entraîneur du PSG en sortie de banc, Warren Zaïre-Emery a eu la chance d'inscrire son premier but dans l’élite, lors de la victoire face à Montpellier ce mercredi (1-3).

Zaïre-Emery fait l’unanimité au PSG

Le milieu de terrain de 16 ans fait l’unanimité dans le vestiaire. Warren Zaïre-Emery est très apprécié dans le vestiaire et tout le monde s’accorde à dire qu’il est très précoce pour son âge. Lionel Rouxel affirme d’ailleurs qu’il a une certaine ressemblance avec plusieurs stars, dont un certain Paul Pogba.

«Il a des objectifs très élevés et fera tout pour les atteindre»