Mercato : L’OM reçoit un avertissement très clair

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recrue phare du mercato hivernal à l’OM, Vitinha a été attiré pour 32M€, record historique du club phocéen sur le marché des transferts. Et alors que plusieurs schémas tactiques semblent possibles pour le buteur portugais, ce dernier fait passer un message très ferme à Igor Tudor pour son utilisation.

Dans les dernières heures du mercato hivernal, l’OM a bouclé l’arrivée de Vitinha (22 ans), attiré en provenance de Braga pour 32M€. Le jeune buteur portugais est donc devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club, et Pablo Longoria nourrit de grands espoirs avec ce transfert : « C'est un attaquant spécial. C'est un buteur. On apprécie son profil, notamment pour sa mentalité. On le suivait depuis le début de la saison. Avec le départ de Dieng, notre priorité était de prendre un numéro 9 », a indiqué le président de l’OM jeudi lors de la conférence de presse de présentation de Vitinha.

«Je ne regrette pas», il claque la porte de l’OM et s’explique https://t.co/SBNiqb7L3z pic.twitter.com/8SxPpPQqbE — le10sport (@le10sport) February 3, 2023

Vitinha ravi d’être à l’OM

Et le nouveau buteur de l’OM s’est lui aussi enflammé pour son transfert au Vélodrome : « Je connais déjà bien le club. J'ai des membres de ma famille qui habitent en France qui m'ont parlé du club. J'ai parlé avec Nuno (Tavares) aussi. On m'a présenté le projet. Je sais que le club a gagné la Ligue des Champions. Mon objectif est de répondre aux exigences des supporters. Je sais que de grands joueurs sont passés ici, je veux faire aussi bien, voire mieux ! », a indiqué Vitinha, avant de lancer un avertissement très clair à l’entraîneur de l’OM, Igor Tudor.

Il veut jouer 9