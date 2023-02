Mercato - PSG : Coup de pression de Lionel Messi

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi n’a pas encore tranché pour son avenir. Les négociations pour sa prolongation dans la capitale sont amorcées depuis déjà un moment, et pourtant, l’attaquant argentin est en plein doute et pourrait finir par snober le PSG et envisager un autre challenge.

Comme le10sport.com vous l’a révélé dès le mois d’octobre dernier, le PSG envisage de prolonger le contrat de Lionel Messi qui arrivera à expiration en juin prochain. Le dossier, censé s’accélérer depuis la fin de la Coupe du Monde au Qatar en décembre, peine pourtant à connaître une avancée concrète. Et le PSG pourrait même finir par se faire planter par Messi…

Le clan Messi, meilleur allié du Qatar et du PSG https://t.co/mraHaqxASI pic.twitter.com/7NlJQ9S9iI — le10sport (@le10sport) February 3, 2023

Messi jette un froid

Interrogé par le média argentin Olé, Lionel Messi a semé le trouble quant à son avenir dans les rangs du PSG : « Je vais avoir 36 ans, la fin de ma carrière approche. Je ne sais pas ce que je vais faire, tout dépend de plusieurs choses ». Et ce n’est pas tout.

« Clairement une situation de doute »