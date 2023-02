Une désillusion pire que le PSG ? Le coup de chaud d’un club de Ligue 1

Thibault Morlain

Dans les dernières heures du mercato hivernal, le PSG a espéré accueillir Hakim Ziyech en prêt de Chelsea. Une opération qui a toutefois capoté pour quelques minutes seulement étant donné que les Blues avaient envoyé les mauvais documents. Mais le club de la capitale n’a pas été le seul en Ligue 1 à rencontrer des problèmes lors du dernier jour du marché des transferts.

Finalement, le PSG n’a accueilli aucun joueur lors du mercato hivernal. Ça aurait pu être le cas avec Hakim Ziyech, mais son prêt en provenance de Chelsea a échoué pour quelques minutes. D’ailleurs, cela aurait pu arriver à un autre club de Ligue 1 qui aurait pu connaitre une grosse désillusion sur le marché des transferts.

Sueur froide à cause de la grève contre les retraites

C’est ESPN qui raconte cette anecdote. Le 31 janvier, un club de Ligue 1, dont l’identité n’a pas été dévoilée, réussit à trouver un accord pour signer un joueur réellement souhaité par l’entraîneur. Il n’en manquait alors plus que d’envoyer les documents. Et c’est là que le problème arrive. Au club, il n’y a qu’une seule personne qui sait faire cela et voilà que celle-ci est en grève, comme beaucoup de Français l’étaient ce jour-là, protestant contre la réforme des retraites.

Un club de Ligue 1 appelé à la rescousse

Gros coup de chaud donc pour ce club de Ligue 1, où personne d’autre ne sait comment faire pour envoyer les documents pour finaliser le transfert. Le président a alors pris les choses en main, appelant l’un de ses homologues pour savoir comment faire pour enregistrer le joueur à temps. Une manoeuvre qui a fonctionné, mais la catastrophe n’était donc pas loin…