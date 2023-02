La malédiction continue au PSG, il fini en larmes

Amadou Diawara

Ce samedi après-midi, le PSG affronte Toulouse pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1. Alors que Kylian Mbappé, Neymar et Sergio Ramos sont à l'infirmerie, Renato Sanches vient de les rejoindre. Victime d'une rechute face au TFC, le milieu de terrain portugais est sorti prématurément et n'a pas pu retenir ses larmes.

Blessés, Kylian Mbappé, Neymar et Sergio Ramos ont dû déclarer forfait pour le duel face à Toulouse de ce samedi après-midi. Pour ne pas arranger les affaires de Christophe Galtier, Marco Verratti - suspendu - n'a pas pu être intégré à son groupe non plus.

Le PSG veut boucler un transfert à 100M€, la guerre est déclarée https://t.co/lFw9MjgSgj pic.twitter.com/NFIMwN1iof — le10sport (@le10sport) February 4, 2023

Renato Sanches rechute face à Toulouse

Lors de la rencontre face à Toulouse, le PSG a vécu un nouveau coup dur. En effet, Renato Sanches - qui était de retour de blessure depuis peu - a rechuté en plein match. Contraint de sortir, le milieu de terrain du PSG a fini en larmes.

Blessé, Renato Sanches sort du terrain en larmes

Alors que le PSG va affronter le Bayern le 14 février, Christophe Galtier est victime d'une véritable hécatombe au sein de son effectif. Reste à savoir si la nouvelle blessure de Renato Sanches est sérieuse ou non.