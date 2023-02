«On va lui cracher dessus» : Mbappé se blesse, il perd ses nerfs

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Sorti sur blessure face à Montpellier, Kylian Mbappé va manquer le match aller contre le Bayern Munich. Un coup dur énorme pour le PSG. Pour autant, Jérome Rothen ne le blâme pas, il sait pertinemment qu’il est difficile de lui dire non lorsqu’il demande à enchaîner les rencontres.

Kylian Mbappé va manquer le huitième de finale aller contre le Bayern Munich. Touché à la cuisse contre Montpellier, l’attaquant du PSG a quitté ses partenaires prématurément. Des examens ont été faits jeudi et le verdict annonce trois semaines d’absence.

Mbappé absent contre le Bayern Munich

Le PSG devra donc faire sans sa star pour le match aller. Un coup dur, même si Jérome Rothen ne veut pas blâmer Kylian Mbappé. Dans sa propre émission, l’ancien joueur du PSG est conscient qu’il est difficile de lui dire non s’il souhaite enchaîner les matchs.

«Si le joueur a envie de jouer, qu’est-ce que vous voulez faire ?»