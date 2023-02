Cauchemar pour Mbappé, «le PSG est responsable»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Privé de Kylian Mbappé pour les trois prochaines semaines, le PSG est pointé du doigt pour sa gestion de l’international français après la Coupe du monde. Ce dernier avait rapidement repris l’entraînement avant de faire une coupure du côté des États-Unis. Alors que l’absence du Bondynois sera forcément remarquée contre le Bayern Munich, certains observateurs refusent d’évoquer une simple malchance.

Christophe Galtier va devoir faire sans son meilleur joueur pour l’un des matchs les plus importants de la saison. Touché contre Montpellier (3-1) mercredi, Kylian Mbappé souffre d'une lésion musculaire de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral et doit s’absenter pour trois semaines. L’attaquant français va donc manquer cinq matchs, dont le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich et le choc de Coupe de France face à l’OM. Alors que Mbappé avait repris le chemin de l’entraînement à peine trois jours seulement après la finale perdue de Coupe du monde contre l’Argentine, avant de s’envoler vers les États-Unis pour quelques jours de repos, la question est désormais de savoir si cette blessure qui intervient au pire moment aurait pu être évitée par le PSG. « Je ne pense pas que Kylian ait trop joué », s’est défendu Christophe Galtier en conférence de presse.

« Nous avons pris énormément de précaution pour le retour de Kylian », se défend Galtier

« Nous sommes dans une saison singulière. Je m'aperçois que dans beaucoup d'autres clubs, il y a des blessures. Les blessures font partie du métier, on est malheureux pour Kylian. Il veut être présent tout le temps. On ne peut pas passer uns saison sans avoir de problèmes physiques. Est-ce que c'était évitable ? Nous avons pris énormément de précaution pour le retour de Kylian. Après ces deux matches (post-Mondial, Strasbourg, Lens), il a eu 12 ou 13 jours de repos. Nous avons pris des précautions, il est revenu progressivement », a indiqué l’entraîneur du PSG vendredi en conférence de presse. Une position qui ne convainc pas tout le monde.



« Quand ça tombe sur le PSG, je n’arrive pas à me dire que c’est juste de la malchance »