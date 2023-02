Catastrophe pour Mbappé au PSG, l’Argentine exulte pour Messi

Pierrick Levallet

Ce samedi, pour la réception de Toulouse au Parc des Princes, le PSG sera privé de Kylian Mbappé et Neymar. Les deux stars ont déclaré forfait, laissant ainsi Lionel Messi seul sur le front de l'attaque. Si le club de la capitale commence à s'inquiéter, la Fédération argentine rappelle tout de même qu'il peut compter sur l'un des meilleurs joueurs de la planète.

Depuis le retour de la Coupe du monde, le PSG fait face à quelques difficultés. Le club de la capitale est mis à mal par certains de ses adversaires. Et les choses ne devraient pas s’arranger, alors que le choc face au Bayern Munich en Ligue des champions approche (14 février). En effet, Kylian Mbappé et Sergio Ramos sont sortis sur blessure face à Montpellier mercredi dernier. Et le cas de l’attaquant de 24 ans inquiète.

«J’aime Leo», il lance un appel du pied à Messi https://t.co/x1HCLH3Udt pic.twitter.com/Y8rX8KDDEj — le10sport (@le10sport) February 3, 2023

3 semaines d’absence pour Mbappé, Neymar inquiète

Après avoir réalisé plusieurs examens, le PSG a annoncé son verdict. Kylian Mbappé devra être laissé au repos au moins 3 semaines, et devrait donc manquer le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. L’état de Neymar interpelle également le PSG. Déjà forfait pour le déplacement à Montpellier, le Brésilien ne sera pas non plus de la partie pour la réception de Toulouse au Parc des Princes. La star de 30 ans souffre d’une fatigue musculaire. Le PSG ne veut donc pas précipiter son retour afin qu’elle puisse être à 100% le 14 février prochain.

«On parle de Messi l’extra-terrestre»