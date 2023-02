«Je ne comprends pas»: Messi lui fait péter les plombs

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Tombeur de Toulouse, le PSG a conforté sa première place du championnat avant le match de l’OM dimanche contre l’OGC Nice. Alors que Lionel Messi a inscrit le second but du PSG, Philippe Montanier, l’entraîneur toulousain, a contesté sa réalisation contestée, estimant qu’il y avait un hors-jeu.

Le PSG vient d’enchaîner une seconde victoire. Après son succès à Montpellier mercredi, Paris est venu à bout de Toulouse qui avait pourtant ouvert le score au Parc des Princes grâce à un très beau coup-franc de Branco Van Den Boomen. Le PSG s’en est remis à Achraf Hakimi et Lionel Messi pour aller chercher les trois points.

Messi trouve encore la faille

En jambes, le champion du monde argentin a inscrit une belle frappe à l’entrée de la surface. Surpris, Maxime Dupé n’a rien pu faire pour empêcher le numéro 30 du PSG d’inscrire un nouveau but.

«La sensibilité foot, il faut qu’ils l’acquièrent vite»